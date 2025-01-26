Политолог высказался о переименовании Мексиканского залива

Многие государства проигнорировали переименование Мексиканского залива властями США. Об этом в разговоре с 360.ru заявил политолог Малек Дудаков.

«Мексика, большинство стран Центральной Америки и Латинской Америки не будут признавать Мексиканский залив заливом Америки», — сказал американист.

По словам Дудакова, сложившаяся ситуация является исключительно внутриамериканской историей.

21 января глава государства подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли. Согласно документу, глава министерства внутренних дел США, управляющего природными ресурсами страны, в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с изменением названий. После этого ведомство внесет изменения в официальную систему географических названий (GNIS).

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отмечала, что указ Трампа коснется лишь шельфовой части, а для самой страны и остального мира залив останется Мексиканским.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш в честь основателя США.