Зеленский сомневается в гарантиях безопасности от европейцев

Президент Украины Владимир Зеленский считает бесперспективными гарантии для Украины от европейских стран без участия США, при этом он назвал маловероятной готовность администрации главы Белого дома Дональда Трампа взять на себя такие обязательства. Его цитирует итальянская газета Il Foglio.

«Если американцы не будут вовлечены, европейцы не возьмут на себя ответственность и не будут останавливать русских», — сказал Зеленский.

Он отметил, что перспектива того, что Штаты теперь будут «вкладывать значительные средства в базы, оружие и войска для Украины», маловероятна.

Накануне Зеленский заявил, что Трамп, несмотря на постоянные заявления о желании положить конец конфликту на Украине, на самом деле не имеет реального плана прекращения войны.

До этого Трамп заявил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, потому что президент Украины «захотел воевать». Политик отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По мнению американского президента, украинский лидер не должен был этого делать, потому что был шанс на заключение мира.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине.