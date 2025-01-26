Лукашенко заявил, что США его не купят

Лукашенко заявил, что не будет проводить антикитайскую политику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты его не купят, и белорусские власти никогда не будут проводить антикитайскую политику. Его слова приводит РИА Новости.

«Почему мы против Китая должны воевать сегодня и проводить какую-то политику против китайского народа, против руководства Китая?» — задался он вопросом.

Лукашенко отметил, что никогда на это не пойдет и Соединенные Штаты «не купят его в этом плане».

До этого он рассказал, что Белоруссия ведет диалог с западными странами, в том числе с Соединенными Штатами, по интересующим Минск направлениям и, если удастся договориться, стороны будут сотрудничать. Лукашенко отмечал, что Белоруссия развивает экономические отношения в основном на Востоке, но в западных государствах существуют деловые круги, которые заинтересованы в сотрудничестве с Минском.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. ЦИК страны уже признал их состоявшимися. По данным на 12.00 мск, явка избирателей составила 56,64%.

Ранее Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение Белоруссии и России.