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Лукашенко считает, что Украину «поставили на колени»

Лукашенко заявил, что Украину разорили и поставили на колени
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с журналистами после голосования на выборах заявил, что Украину уже «поставили на колени». Об этом пишет ТАСС.

Глава государства добавил, что Украину еще и разорили.

«Не знаю, как они без нас, без России будут вообще выкарабкиваться», — сказал Лукашенко.

По его словам, об украинцах скоро все забудут и никто не будет в нее инвестировать.

Лукашенко также заявил, что в 2025 году, по его мнению, наступит какая-то развязка конфликта на Украине. При этом, как он отметил, это не означает, что «закончится война и прочее».

Кроме того, Лукашенко во время беседы с журналистами заявил, что никогда не хотел конфликта на Украине. По его словам, он делал все, «чтобы конфликта не было». В то же время он сказал, что с приходом к власти в США Дональда Трампа проблемы начнутся не в Белоруссии, а в Европе. По его словам, в Европе уже «крутятся как змеюки», чтобы найти выход из положения после победы Трампа.

Ранее Лукашенко заявил, что не предлагал Украине ударить по Мозырскому НПЗ.

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