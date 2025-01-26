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В Венгрии заявили о готовности ЕС «изнасиловать» свои законы ради санкций

Сийярто: ЕС изнасилует закон, если по санкциям против РФ не будет единогласия
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Lev Radin/Global Look Press

Евросоюз готов «изнасиловать» европейское законодательство в том случае, если по вопросу продления санкций против Москвы не будет достигнуто единогласие. Об этом в эфире радио Kossuth заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«В европейских правилах четко фигурирует, что в вопросе санкций необходимо единогласие, но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти определенные правила будут трактоваться по-другому», — отметил он (цитата по РИА Новости).

По словам Сийярто, европейские официальные лица готовы «изнасиловать» законы в ЕС ради санкций против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны ЕС пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения против России не принесли никакого положительного эффекта, а также никак не повлияли на ситуацию на территории Украины.

Кроме того, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что перед принятием решения о продлении санкций против России Евросоюз должен проконсультироваться с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава евродипломатии выступила за сохранение санкций против России.

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