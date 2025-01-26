Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии нужен «ядерный зонтик»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике нужен ядерный зонтик, чтобы не промокнуть под ядерным дождем. Его слова приводит агентство БелТА.

По его словам, ядерное оружие нужно для сдерживания внешней агрессии, а также для того, чтобы исключить вероятность возникновения «ядерного дождя».

«Что касается безопасности, это важнейший вопрос наших отношений с президентом Путиным и с Россией», — заявил Лукашенко.

Президент республики добавил, что ядерное оружие на территории страны появилось во многом благодаря секретарю Совета безопасности России, бывшему министру обороны РФ Сергею Шойгу.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что операция по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии стала уникальной по своим скорости и скрытности. По его словам, сначала решение о размещении ядерного оружия было принято на уровне глав двух государств. Далее перед военными ведомствами РФ и Белоруссии была поставлена соответствующая задача.

Ранее в Совете безопасности Белоруссии назвали цели размещения ядерного оружия в стране.