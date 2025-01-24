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Нетаньяху заявил, что жест Илона Маска «это не то, что вы подумали»

Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали после его жеста на инаугурации Трампа
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Mike Segar/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что американского предпринимателя Илона Маска оклеветали после его жеста на инаугурации президента США Дональда Трампа. С соответствующим заявлением израильский лидер выступил в социальной сети X.

«Илона Маска оклеветали. Илон — большой друг Израиля», — подчеркнул Нетаньяху.

По словам премьер-министра Израиля, непричастность Маска к нацизму доказывает то, что он поддерживал евреев после того, как они подверглись «худшим зверствам со времен Холокоста».

«Он постоянно и изо всех сил поддерживал право Израиля на самозащиту против геноцида и террористов, а также против режимов, жаждущих уничтожить единственное в мире еврейское государство», — отметил глава правительства Израиля.

После инаугурации Трампа Маск дважды показал жест, неотличимый от нацистского приветствия. При этом своих критиков он позже призвал не сравнивать всех с Гитлерами. Одновременно предприниматель активно оказывает поддержку ультраправым в Европе.

Ранее группа Green Day изменила текст песни «Американский идиот» и высмеяла Илона Маска.

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