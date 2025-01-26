Брюсселю следовало бы договориться с Россией, которая имеет возможность дать Европе ресурсы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам главы государства, в ЕС «духа не хватает» на соответствующий шаг.

До этого Лукашенко говорил, что Белоруссия проводит выборы для своего народа, нравится это кому-то или нет.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее в Совфеде заявили, что Запад раздражает суверенитет Белоруссии.