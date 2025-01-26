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Лукашенко высказался о резолюции Европарламента по выборам в Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия проводит выборы для своего народа
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x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белоруссия проводит выборы для своего народа, нравится это кому-то или нет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Признаете эти выборы, не признаете — это дело вкуса. Мне это абсолютно фиолетово. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы», — сказал он.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко в свою очередь заявил, что резолюция Европейского парламента о выборах в Белоруссии направлена на раскачку и дестабилизацию ситуации в республике. Также он назвал документ прямым вмешательством в электоральный суверенитет страны.

Ранее в Совфеде заявили, что Запад раздражает суверенитет Белоруссии.

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