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Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа

Politico: из-за введения пошлин в команде Трампа начались первые конфликты
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Carlos Barria

Неоднозначность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые конфликты в команде американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

«Уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики», — говорится в статье.

По данным издания, после вступления в должность Трамп еще не поднимал вопрос пошлин. По словам трех неназванных источников газеты, бездействие нового лидера подтверждает, что он еще не решил, каким образом и когда будут облагаться пошлины на иностранные товары. Один из источников заверил, что «всеобъемлющие и универсальные» пошлины введут в ближайшие несколько месяцев.

Неопределенность во введении новых мер, по данным издания, вызвана тем, что Трамп обсуждает вопрос с двумя лагерями. Первый выступает за постепенное и точечное введение ограничений, а вторые продвигают политику протекционизма, в рамках которой поддерживается введение широкомасштабных пошлин.

22 января Трамп пригрозил введением новых тарифов Китаю с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила.

Ранее посол высказался о последствиях возможной войны пошлин между США и КНР.

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