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В Китае призвали США раскрыть данные о своих биолабораториях по всему миру

Посольство Китая: США нужно раскрыть данные о биолабораториях по всему миру
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Global Look Press

Соединенным Штатам необходимо раскрыть данные о работе американских биолабораторий по всему миру. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя сообщения в СМИ о поддержке со стороны ЦРУ версии о лабораторном происхождении COVID-19.

«(США нужно. – прим. ред.) как можно скорее ответить на обоснованную озабоченность международного сообщества, предоставить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранние данные относительно предполагаемых случаев заражения, раскрыть сведения о Форт-Детрике и своих биолабораториях по всему миру, а также дать ответственное объяснение людям всего мира», - подчеркнул он.

В сентябре 2021 года научный сотрудник Уханьского университета, китайский историк У Эньюань заявил, что экспертам Всемирной организации здравоохранения нужно изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике на предмет возможного появления оттуда коронавируса SARS-CoV-2.

25 января 2025 года новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, который поддерживает версию о лабораторном происхождении COVID-19.

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