В Китае призвали ВОЗ изучить главную биолабораторию США на предмет COVID-19

Научный сотрудник Уханьского университета, китайский историк У Эньюань заявил, что экспертам Всемирной организации здравоохранения нужно изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике на предмет возможного появления оттуда коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам У Эньюаня, поскольку он историк, а не биолог, то не может сказать, например, был ли создан в лабораторных условиях коронавирус SARS-CoV-2, который сейчас циркулирует в мире.

«При этом, по информации центров по контролю и профилактике заболеваний в США, на базе Форт-Детрик неоднократно нарушались правила безопасности, из-за чего имели место вспышки респираторных инфекций у жителей расположенных поблизости домов престарелых, а выявленные у них симптомы напоминали симптомы коронавирусной инфекции», — считает Эньюань.

По его словам, это порождает закономерный вопрос: «не связан ли коронавирус с этой базой»? Основываясь на этих данных, историк предлагает экспертам ВОЗ провести расследование в биолаборатории в Форт-Детрике, наподобие той, что уже проводили в Ухане.

Ранее стало известно, что разведка США считает, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие.