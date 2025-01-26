Трамп призвал страны Запада активнее выделять помощь

Американская сторона добивается того, чтобы другие западные страны активнее выделяли зарубежную помощь, а не полагались в этом в основном на Соединенные Штаты. Об этом в беседе с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Глава Белого дома ушел от прямого ответа на вопрос о возобновлении иностранной помощи, которая накануне была приостановлена.

«Мы тратим миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов, а другие богатые страны тратят ноль. Мы хотим, чтобы они помогали», — сказал Трамп.

Он отметил, что Вашингтон говорил об этом союзникам, равно как и о необходимости повысить военные расходы в государствах Североатлантического альянса.

Накануне Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Неваде официально подтвердил, что Соединенные Штаты заморозили выделение новой помощи другим странам.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее сообщалось, что против возглавляемого Маском министерства хотят подать иск.