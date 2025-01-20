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Против возглавляемого Маском министерства хотят подать иск

WP: в США готовят иск против нового министерства во главе с Маском
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Britta Pedersen/Pool/AP

Американская юридическая фирма National Security Counselors планирует подать иск в суд против нового министерства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое возглавят предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По информации журналистов, юридическая фирма намерена обратиться в суд в течение нескольких минут после официального вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность. National Security Counselors собирается обвинить новое ведомство в нарушении федеральных правил прозрачности, установленных законом 1972 года. Речь идет о законе, в том числе регулирующем порядок раскрытия информации.

«Все собрания DOGE, включая проводимые в электронном формате, должны быть открытыми для общественности», — говорится в иске, составленном исполнительным директором юридической фирмы Келом Маккланаханом.

13 ноября Трамп объявил, что после его инаугурации Маск и Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности работы правительства США. Основными целями DOGE станет избавление от бюрократии и избыточного регулирования в государственных органах власти, а также сокращение расходов федерального бюджета.

Ранее журналисты узнали о планах Маска сократить федеральные расходы США на $2 трлн.

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