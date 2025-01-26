Трамп объяснил, почему Канада не может быть суверенной страной

Трамп: Канада полностью зависит от США и не может быть суверенной страной

Американский президент Дональд Трамп убежден, что Канада полностью зависит от США и поэтому не может быть суверенным государством. Об этом сообщает ТАСС.

«Канада полностью зависима от нас, и, следовательно, она не может быть отдельным государством», — заявил Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула.

Американский лидер добавил, что США ежегодно теряют порядка $250 миллиардов в Канаде, и глава Белого дома «мог это остановить за один день». Трамп подчеркнул, что в результате его действий «Канады не существовало бы как независимой страны.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

В свою очередь, американское издание The Hill писало, что отделение провинции Квебек от Канады может упростить Трампу процесс присоединения страны к США. Издание также отметило, что присоединение Канады к США позволит Вашингтону укрепить страну как экономически, так и в военном плане. Кроме того, Штаты получат выход к арктическим регионам.

Ранее Трамп рассказал, что ждет Канаду после присоединения к США.