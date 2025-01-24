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Трамп рассказал, что ждет Канаду после присоединения к США

Трамп пообещал Канаде отсутствие торговых пошлин, если она войдет в состав США
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Reuters/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп пообещал Канаде «очень серьезные» налоговые послабления, а также отсутствие торговых пошлин в случае, если она даст согласие на вступление в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Об этом американский лидер заявил журналистам, находясь с визитом в Северной Каролине, передает РИА Новости.

«Я бы с удовольствием увидел Канаду 51-м штатом. Граждане Канады, если это произойдет, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что в случае вступления Канады в США, канадцам не придется больше беспокоиться о военных вопросах, кроме того, граждане получат лучшее медицинское обслуживание.

Накануне Трамп заявил, что США не должны допускать существования огромного торгового дефицита в отношениях с Канадой и готовы принять меры, в том числе против ее поставок нефти и газа. Также американский лидер указал, что страна может стать американским штатом, в результате чего не будет существовать дефицита и не придется вводить пошлины.

В декабре прошлого года американский президент в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Глава Белого дома также сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Ранее премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами.

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