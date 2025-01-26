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США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии

TST: США смогут выкупить Гренландию у Дании только с согласия Британии
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Jonathan Ernst/Reuters

США смогут выкупить Гренландию у Дании только в случае первоначального отказа британских властей от присоединения острова. Об этом заявил бывший датский министр по делам Гренландии Том Хейм, слова которого приводит еженедельная газета The Sunday Times (TST).

«Соединенное Королевство потребовало в 1917 году, что если Гренландия будет продана, то у Великобритании должно быть право купить ее первой», — заявил Хейм.

Издание уточняет, что в 1917 году вступил в силу подписанный годом ранее договор о Датской Вест-Индии между Вашингтоном и Копенгагеном. В рамках этого соглашения США выкупили у Дании за $25 миллионов по курсу того времени колонии в Карибском море, которые в настоящее время называются Американские Виргинские Острова.

TST отмечает, что при заключении сделки Копенгаген потребовал, чтобы госсекретарь США Роберт Лансинг подписал декларацию, в которой было указано, что «правительство США не будет возражать против того, чтобы датское правительство распространяло свои политические и экономические интересы на всю Гренландию».

В результате подписанного документа Вашингтон юридически признал, что Гренландия является и всегда будет датской территорией, указал Хейм. При этом экс-министр не пояснил, на каких основаниях Великобритания может претендовать на Гренландию.

25 января газета Financial Times писала, что телефонный разговор президента Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, состоявшийся на прошлой неделе, прошел ужасно. По данным журналистов, американский лидер настаивал на серьезности своих намерений по поводу присоединения Гренландии, несмотря на отказ Дании продать или передать остров.

Ранее Трамп допустил рост США в ближайшем будущем.

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