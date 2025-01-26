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Бежавший из Польши судья раскрыл усталость поляков от антироссийской пропаганды

Экс-судья Шмидт: поляки устали от антироссийской пропаганды
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Global Look Press

Бежавший из Польши и получивший убежище в Белоруссии экс-судья Томаш Шмидт заявил, что поляки устали от многолетней антироссийской пропаганды. Об этом сообщает ТАСС.

По словам бывшего судьи, большая часть польских граждан понимает, что подобная антироссийская риторика не является правдивой.

«Много лет полякам говорят, что русские плохие. Но уже многие поняли, что это обман и все не так», — указал Шмидт.

Бывший судья подчеркнул, что жители Польши «должны мирно жить и сотрудничать с россиянами и белорусами».

До этого журналист, бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин рассказал, что в странах Балтии процветает русофобия, поскольку часть граждан боятся высказаться против, тогда как другие, особенно представители молодого поколения, верят антироссийской пропаганде.

В свою очередь американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что риторика Соединенных Штатов в отношении России устарела, заявления американских политиков из администрации экс-президента США Джо Байдена об Украине и РФ не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее в России предложили пересмотреть итоги Второй мировой войны.

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