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В США рассказали о серьезном промахе Байдена в отношениях с Россией

Доктороу: антироссийская риторика чиновников при Байдене устарела на 20 лет
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Риторика Соединенных Штатов в отношении России устарела, заявления американских политиков из администрации экс-президента США Джо Байдена об Украине и РФ не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это не имеет ничего общего с реальностью… это основано на мнении о России, которое восходит к середине 1990-х годов, когда страна лежала на спине», — подчеркнул он, отвечая на вопрос верны ли утверждения экс-госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об Украине.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что, если при президенте США Дональде Трампе американская сторона будет принимать во внимание интересы России, диалог между Москвой и Вашингтоном сможет постепенно возобновиться. Если же этого не произойдет, говорил он, ситуация останется прежней.

Ранее Лавров заявил, что Россия не питает иллюзий насчет администрации Трампа.

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