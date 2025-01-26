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В США призвали Евросоюз быть реалистами в отношении России

Экс-подполковник ВС США Дэвис призвал ЕС быть реалистами в отношении России
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Virginia Mayo/AP

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис заявил в эфире своего YouTube-канала, что Евросоюзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас пора начать здраво оценивать свои силы в отношении России.

Так он прокомментировал слова Каллас о том, что «всем нужно быть реалистами по поводу России», поскольку она якобы представляет угрозу для Запада.

«Она говорит, что «мы должны быть реалистами». Поставьте точку прямо здесь, именно это вам и нужно сделать, вы должны быть реалистами. Тут не надо быть семи пядей во лбу», — сказал Дэвис.

По его мнению, есть ряд вещей, которые несложно понять. Первой из них он назвал то обстоятельство, что конфликт на Украине подходит к концу. Во-вторых, по его словам, баланс сил бесповоротно на стороне России, а третьим нюансом он назвал финансовый аспект, отметив, что у Евросоюза «нет потенциала».

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