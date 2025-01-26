Трамп позвонил королю Иордании

Белый дом: Трамп обсудил с королем Иордании вопросы мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, который поздравил его с прошедшей инаугурацией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп поблагодарил короля Абдаллу за его давнюю дружбу, и два лидера обсудили важность регионального мира, безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что лидеры двух стран продолжат контакты по данному направлению в ближайшее время.

Незадолго до этого Трамп выступил перед сторонниками в Неваде, в ходе обращения американский лидер заявил, что намерен обратиться к Саудовской Аравии с просьбой об увеличении инвестиций в американскую экономику.

Накануне Госдепартамент США приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи на 90 дней, включая проекты на Украине. Исключение сделано для экстренной продовольственной помощи и административных расходов, связанных с иностранным военным финансированием Израиля и Египта. В то же время помощь другим союзникам, таким как Украина, Тайвань и Иордания, оказалась под вопросом. Американские власти объясняют свое решение необходимостью пересмотра внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал «величайшей честью жизни» свой третий президентский срок.