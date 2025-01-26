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Трамп назвал «величайшей честью жизни» свой третий президентский срок

Трамп назвал данные о своем третьем сроке фейковыми заголовками
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Неваде назвал «фейковыми заголовками» возможность своего переизбрания на третий срок, передает CNN.

«Это будет величайшая честь моей жизни — служить не один раз, а дважды, трижды или четырежды», — отметил политик, а потом сказал, что это не соответствует действительности.

До этого член палаты представителей Энди Оглз (республиканец, Теннесси) предложил поправку к Конституции США, которая позволит Трампу остаться в Белом доме на третий срок. Сейчас это запрещено законом. Как считает Оглз, при реализации такого шага США «могут сохранить смелое руководство, в котором так отчаянно нуждается наша нация».

Выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрала 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоялась 20 января. Первый срок Трампа продолжался с 2017 по 2021 год.

Ранее Лавров похвалил Трампа.

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