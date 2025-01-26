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Трамп попросит Саудовскую Аравию о триллионе долларов для экономики США

Трамп намерен убедить Эр-Рияд инвестировать $1 трлн в экономику США
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Carlos Barria/Reuters

Президент Дональд Трамп намерен попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в американскую экономику. Трансляцию выступления политика перед сторонниками в Неваде ведет CNN.

По словам главы государства, Эр-Рияд только что решил нарастить инвестиции в США по меньшей мере до $600 млрд.

«Думаю, они доведут сумму до $1 трлн. Я попрошу их [инвестировать] $1 трлн», — заявил Трамп.

На этой неделе президент сообщил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК (международная межправительственной организации, объединяющей 12 нефтедобывающих стран — Алжир, Анголу, Венесуэлу, Индонезию, Ирак, Иран, Ливию, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерию, Саудовскую Аравию и Эквадор — с целью стабилизации цен на нефть) снижения цен на нефть. Он считает, что это поможет снизить инфляцию в США и оказать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Трамп назвал «величайшей честью жизни» свой третий президентский срок.

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