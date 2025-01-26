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Стало известно, когда состоится заседание Совбеза ООН по боевым действиям в ДРК

ТАСС: заседание Совбеза ООН по ситуации в ДРК пройдет 26 января
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Kenny Katombe/Reuters

Заседание Совета Безопасности ООН в связи с боевыми действиями на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) пройдет 26 января. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совбезе.

«Заседание пройдет завтра в 10 часов (18:00 по московскому времени — «Газет.Ru»)», — сообщил собеседник агентства.

Агентство также сообщило, что заседание по ситуации в ДРК могло состояться 27 января. Однако, как отметил источник, было принято решение перенести его на день раньше из-за «последних событий» в этой стране.

До этого ТАСС сообщал, что в последние три недели повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23) начали новое наступление на город Гома на востоке ДР Конго. Их передовые отряды находились в 20 километрах от города. Также агентство рассказало, что повстанцы перерезали пути доставки в город с юга продуктов питания и предметов первой необходимости.

Группировка «Движение 23 марта» была создана дезертирами из ВС Конго в 2012 году и начала боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Правительство ДР Конго обвиняет Руанду в поддержке движения.

В июне сообщалось, что группировке мятежников М23 удалось захватить два населенных пункта — Мирики и Кимаки, которые расположены вблизи города Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго. Местные жители сообщали о бегстве населения из поселков после того, как началась стрельба.

Ранее в Конго более 400 человек заразились неизвестным вирусом.

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