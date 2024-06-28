Мятежники захватили два населенных пункта в ДРК

Группировке мятежников «Движение 23 марта» (М23) удалось захватить два населенных пункта — Мирики и Кимаки — вблизи города Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщила местная радиостанция Okapi.

В результате ожесточенных боевых действий пострадали не менее 10 мирных жителей. Местные жители сообщили о бегстве населения из поселков после начала стрельбы в ночные часы.

Боевые действия продолжаются с использованием тяжелых вооружений. Несколько снарядов прилетели в соседние населенные пункты Каньябаенга и Кирумба.

До этого посольство РФ призвало россиян в ДРК не посещать центр Киншасы после мятежа.

Группировка «Движение 23 марта» была создана дезертирами из ВС Конго в 2012 году и начала боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Правительство ДРК обвиняет Руанду в поддержке движения. В настоящий момент мятежники прорываются к городу-миллионнику Гома.

Ранее в ДР Конго заявили об участии американцев в неудавшемся госперевороте в стране.