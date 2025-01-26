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Конгресс США ожидает обращения Трампа 4 марта

Джонсон: Трамп может выступить перед Конгрессом США 4 марта
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Patrick Semansky/AP

Президент США Дональд Трамп выступит перед совместной сессией Конгресса 4 марта. Об этом сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон, передает РИА Новости.

«Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить перед Конгрессом во вторник, 4 марта 2025 года», — сообщил спикер.

Джонсон добавил, что в ходе сессии планирует изложить свою концепцию «Америка прежде всего», которая связана с будущим страны.

Также ожидается, что Трамп представит свое видение приоритетов политики США на ближайшие четыре года.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. В ходе обсуждения этих действий в Конгрессе высказывались опасения о том, что это решение заставит «искать других партнеров по финансированию — вероятных конкурентов и противников США — чтобы заполнить эту дыру». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «ледяная дева» не даст Илону Маску кабинет рядом с Трампом.

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