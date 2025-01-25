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«Ледяная дева» не даст Илону Маску кабинет рядом с Трампом

«Ледяная дева» Уайлс против открытия офиса Маска рядом с Овальным кабинетом
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Brandon Bell/Reuters

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которой президент США Дональд Трамп дал прозвище «ледяная дева», выступила против размещения офиса миллиардера Илона Маска рядом с Овальным кабинетом. Об этом сообщила газета The Times.

По данным Times, Уайлс дала понять, что в Западном крыле Белого дома предпринимателю не место.

Она заявила, что не приветствует «людей, которые хотят работать в одиночку или быть звездой». «Ледяной леди» не хочет, чтобы о Маске говорили как о «сопрезиденте» или «реальном вице-президенте».

В новой администрации США Маск будет возглавлять Департамент эффективности правительства (DOGE). Бизнесмен хотел, чтобы его офис располагался в нескольких метрах от рабочего кабинета президента, но вместо этого департамент будет базироваться в здании административного офиса имени Эйзенхауэра, которое находится в нескольких минутах ходьбы от главного комплекса.

Сьюзи Уайлс, ветеран политической деятельности во Флориде и первая женщина-глава администрации президента, получила свое прозвище от президента Трампа за спокойный профессионализм, который она привнесла в его предвыборную кампанию.

Ее задача — навести порядок в Белом доме, контролировать доступ к президенту, чтобы он был сосредоточен, а также руководить старшими сотрудниками и поддерживать связь с конгрессом.

Ранее бывший советник Трампа пообещал выгнать Маска из Белого дома.

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