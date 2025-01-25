Пашинян объяснил, зачем Армения покупает оружие

Пашинян: Армения приобретает вооружение для защиты своей территории

Армянский премьер Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что страна приобретает оружие только для защиты своей территории.

Политик сказал, что при приобретении вооружений с мысленной «картиной горы Арарат» (находится в Турции. — «Газета.Ru») оружие Еревану никто не продаст, чтобы не иметь проблем с Анкарой.

«Мы приобретаем вооружение, чтобы защитить исключительно международно признанную территорию нашей республики», — сказал Пашинян.

Он добавил, что республика признает и суверенитет территории соседних стран.

«Мы должны вечно иметь такую стратегию, другая является дорогой самоуничтожения», — отметил премьер-министр.

12 декабря помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев сообщил, что у Армении есть оружие, переданное Францией. По его словам, Париж является одной из основных сил, стоящих за милитаризацией Еревана.

Ранее Россия согласилась частично списать долг Армении за счет оплаченных поставок оружия.