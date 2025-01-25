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В Армении неясно ответили на вопрос о передаче Азербайджану участка газопровода

Пашинян не дал четкого ответа на вопрос о передаче Баку участка газопровода
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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не дал четкого ответа на вопрос о том, может ли Азербайджан получить часть газопровода, проходящего через территорию Армении, в результате процесса определения границ между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью общественному телевидению Армении Пашинян отметил, что в результате делимитации «ни одна наша стратегическая инфраструктура не может остаться другому». По его словам, смысл этого процесса состоит в том, чтобы де-юре международно признанные границы были закреплены «на земле».

В ответ на уточняющий вопрос о том, что произойдет, если в ходе проведения картографических работ станет известно, что часть газопровода находится на территории Азербайджана, Пашинян заявил, что процесс делимитации границы это не «газопроводография» и не «газопроводолимитация».

«У нас есть международно признанная граница, которая должна быть закреплена на земле. Это исходит из интересов Армении. Если будут ситуации, когда комиссии по делимитации придут к заключению, что для инфраструктур, организации жизни людей понадобится обмен территориями, то такие ситуации предусмотрены рекомендациями ОБСЕ по делимитации», — сказал премьер Армении.

Однако, по его мнению, если такие ситуации будут иметь место, то это может произойти лишь через референдум. При этом Пашинян отметил, что в настоящее время эти вопросы не рассматриваются.

16 января Армения и Азербайджан приняли решение провести очередной этап делимитации на северном участке границы.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Также он заявил, что «независимое армянское государство является фашистским государством». По словам Алиева, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

Ранее Пашинян ответил на вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении.

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