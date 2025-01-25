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В Австрии обвинили власти Германии в недемократических методах изоляции АдГ

Глава АПС Кикль: попытки изолировать АдГ в Германии являются недемократическими
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Isabelle Ouvrard/IMAGO/Global Look Press

Лидер австрийской Партии свободы (АПС) Герберт Кикль выразил открытую поддержку немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав ее единственной партией, представляющей интересы Германии и ее народа. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем видеообращении перед участниками предвыборного мероприятия АдГ в Галле Кикль раскритиковал попытки других партий изолировать АдГ, назвав их «недемократическими».

«От страха перед реальностью, от страха перед правдой эти партии (три партии из рухнувшей коалиции и блок ХДС/ХСС - ред.) воздвигли стену: недемократическую стену, защищающую их власть и игнорирующую интересы народа. Но эта стена падет! И результаты АдГ на предстоящих выборах в бундестаг 23 февраля внесут в это существенный вклад! Я твердо в этом убежден!» - заявил Кикль.

Он также отметил, что в Австрии другие парламентские партии пытались изолировать АПС после ее успеха на выборах, что привело к трехмесячной задержке и значительным финансовым потерям.

Сегодня американский предприниматель Илон Маск, выступая перед сторонниками АдГ, раскритиковал правительство Германии за подавление свободы слова, назвав такой подход «тоталитарным».

Ранее в немецком Кельне началась акция протеста против «Альтернативы для Германии»

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