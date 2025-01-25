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В Италии ответили на слова Лаврова об антироссийской позиции Рима

Глава МИД Италии заявил о стремлении к «справедливому» урегулированию на Украине
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Andreea Alexandru/AP

В ответ на заявление Сергея Лаврова о враждебности Италии по отношению к России министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни подчеркнул миролюбивую позицию своей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы все как ЕС будем играть свою роль в построении мира, вместе с США мы будем поддерживать любую политику, которая ведет к достижению цели справедливого мира, а не поражения Украины. Но мы никому не враги, мы — строители мира», — заявил Таяни.

Он отметил, что Евросоюз и США будут работать совместно для достижения мира на Украине, не допуская поражения страны. Таяни подчеркнул, что это не означает вражды с Россией.

Накануне Лавров заявил, что Россия не рассматривает Италию как возможного участника мирного процесса из-за ее антироссийской позиции и поставок оружия Украине. Дипломат отметил, что двусторонний диалог прекратился по вине Рима, «ему и исправлять последствия собственных безобразных поступков».

Глава МИД подчеркнул, что российско-итальянские отношения переживают самый глубокий кризис со времен Второй мировой войны.

Ранее в Италии не нашли простого решения по остановке конфликта на Украине.

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