Лавров высказался о возможной миротворческой роли Италии

Россия не рассматривает Италию как возможного участника по мирным переговорам на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого опубликованы на сайте ведомства.
«К сожалению, российско-итальянские отношения переживают самый глубокий кризис со времен Второй мировой войны, и ответственность за это, безусловно, несет официальный Рим», — говорится в сообщении.
Лавров отметил, что двусторонний диалог прекратился по вине Рима, «ему и исправлять последствия собственных безобразных поступков». Министр подчеркнул, что, учитывая «занятую Италией антироссийскую позицию», Москва не может рассматривать эту страну в качестве возможного участника мирного процесса.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто ранее заявил, что простого способа по прекращению конфликта на Украине не существует. По его словам, итальянское правительство думает о том, «чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы, наконец, создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения длительного мира».
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