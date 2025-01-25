Пашинян раскрыл способ спасения армянской диаспоры

Пашинян: в диаспоре эмиграция больше, чем в Армении

Из армянской диаспоры наблюдается «эмиграция», при которой армяне за границей перестали ассоциировать себя со своим народом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Швейцарии, передает издание «Новости-Армения».

«Человек, будучи армянином по происхождению, на армянском не говорит, на армянском не читает, не живет по армянским традициям – это эмиграция. И в какой-то момент «Х», даже сохранив свою фамилию, он не ассоциирует себя с армянской нацией. Это – эмиграция», — заявил он.

По словам Пашиняна, из Армении никогда не было настолько большой эмиграции, которая на данный момент наблюдается в диаспоре. Он добавил, что на данный момент Армения теряет диаспору и единственным вариантом ее спасения является восприятие Республики в качестве родины.

До этого сообщалось, что в Армении начался переход к системе государственного народа. Таким образом премьер республики объяснил систему принятия решений правительства после «шашлычной революции» 2018 года.

По его мнению, до этого действия политического руководства страны были зависимы из-за «роли подданных нескольких империй».

Ранее разведка Армении оценила, возможна ли война с Азербайджаном в 2025 году.