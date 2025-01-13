Политолог заявил, что новый канцлер ФРГ передаст Украине как можно больше оружия

Политолог Белов: новые власти Германии передадут Украине как можно больше оружия

В случае победы на предстоящих выборах в Германии оппозиционного блока ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем Берлин передаст Украине дальнобойные ракеты и все требуемое для ВСУ оружие. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Эксперт указал на неизбежность деградации отношений Москвы и Берлина в случае прихода к власти Фридриха Мерца.

«Пока непонятно, из кого сформируют правящую коалицию. Ясно только, что обойдутся без АдГ и Вагенкнехт. В любом случае Мерц постарается передать Киеву как можно больше оружия. На это уйдет минимум год, но он добьется своего», — сказал Белов.

По его словам, Шольц понимает, что нельзя переходить красные линии, обрисованные Москвой, и если Германия передаст Украине дальнобойные ракеты, то от Москвы последует «жесткий ответ». Однако Мерц не боится такого развития событий, указал политолог.

Белов также отметил, что лидер немецкой оппозиции не имеет значимого управленческого опыта для руководства страной. Мерц не справится ни с экономическими проблемами ФРГ, ни с внешней политикой, констатировал он.

До этого бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц является подходящим кандидатом на пост канцлера Германии. В настоящее время пост канцлера Германии занимает Олаф Шольц. Он заявлял, что не собирается занимать пост вице-канцлера ФРГ в случае победы на предстоящих выборах оппозиционного Христианско-демократического союза и его главы Фридриха Мерца.

Ранее Маск оскорбил Шольца и предрек его поражение на выборах.