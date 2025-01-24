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Кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что Украина должна победить и вернуть территории

Кандидат в канцлеры Мерц: Украина должна победить и вернуть все территории
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Lisi Niesner/Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС (Христианско-демократического союза Германии) Фридрих Мерц заявил, что прекращение конфликта на Украине будет одним из его стратегических приоритетов в случае победы на выборах. По его словам, Киев должен победить и вернуть все территории, пишет Der Spiegel.

Кандидат в канцлеры также пообещал продолжить поддержку Киева.

«Победа означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим собственный государственный суверенитет», — заявил Мерц.

По его словам, Киев должен быть свободен в выборе политических и военных альянсов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о недопустимости требований России о невступлении Украины в Североатлантический альянс. Он заверил, что Украина обязательно станет членом НАТО, и вопрос только в том, «как это произойдет». По его словам, необходимо помочь Киеву получить наилучшую переговорную позицию и позаботиться, чтобы потенциальное соглашение обеспечило действительно надежный мир.

Ранее президент Польши призвал сделать так, чтобы Путин «умолял о переговорах».

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