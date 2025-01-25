В Словакии заявили, что треть участников митингов составляют украинцы

Треть участников антиправительственных акций в Словакии составляют украинцы. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Это смешно, когда слышу, что украинский президент делится статусами господина Ризмана, партнера [президента Словакии Зузаны] Чапутовой, украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть — украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», — заявил он.

Фицо отметил, что после этого на телевидении Украины выходят новости о том, что украинцы чем-то недовольны в Словакии.

Накануне Aktuality писало, что в 30 городах Словакии прошли акции протеста против правительства премьера Фицо. В стране на митинги вышли около 100 тысяч человек, наибольшее количество граждан собралось в Братиславе. По подсчетам организаторов, в столице митинговали до 60 тысяч человек. Участники акции призывали к отставке премьер-министра «ради будущего Словакии». По данным издания, митинги прошли мирно.

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