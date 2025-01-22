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В России отреагировали на встречу Алиева с Зеленским

Сенатор Климов заявил о праве Алиева общаться с Зеленским
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Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Азербайджан имеет отношения с Украиной, поэтому президенты этих государств общаются. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя встречу Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.

«У Азербайджана есть отношения с Украиной. В этом смысле правильно общаться. Не только он звонит по телефону или встречается с Зеленским. Большое количество других людей это делает. У них есть такое право», — сказал он.

22 января Алиев на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе встретился с президентом с Зеленским.

Во время встречи политики обсудили связи между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной областях, а также сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности. В пресс-службе Алиева сообщили, что встреча прошла по инициативе Украины.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский также заявил, что стратегией Украины в вооруженном конфликте с Россией является стремление к дипломатическому решению. Он указал на необходимость надежных гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, «сильная дипломатия» сможет обеспечить разрешение конфликта и создать условия для долгосрочного мира в Европе.

Ранее Зеленский выразил сомнение, что Европа станет активным участником мирных переговоров по Украине.

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