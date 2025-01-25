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Главы МИД РФ и Белоруссии провели телефонный разговор

Лавров и Рыженков обсудили по телефону актуальные темы глобальной повестки дня
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков созвонились по телефону и обсудили вопросы сотрудничества между странами. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства иностранных дел.

Стороны поговорили о взаимодействии между внешнеполитическими ведомствами, а также затронули актуальные темы глобальной повестки дня и ситуацию на Ближнем Востоке.

Лавров и Рыженков договорились продолжать контактировать по любым вопросам в рамках союзнических отношений РФ и Белоруссии.

До этого министры иностранных дел РФ и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности, который содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету двух стран. Рыженков поблагодарил российскую сторону за понимание «по всем моментам», с которыми они сталкиваются при подготовке базовых документов соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее в Белоруссии опровергли сообщения об отправке военных в Курскую область.

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