Главы МИД РФ и Белоруссии провели телефонный разговор

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков созвонились по телефону и обсудили вопросы сотрудничества между странами. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства иностранных дел.

Стороны поговорили о взаимодействии между внешнеполитическими ведомствами, а также затронули актуальные темы глобальной повестки дня и ситуацию на Ближнем Востоке.

Лавров и Рыженков договорились продолжать контактировать по любым вопросам в рамках союзнических отношений РФ и Белоруссии.

До этого министры иностранных дел РФ и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности, который содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету двух стран. Рыженков поблагодарил российскую сторону за понимание «по всем моментам», с которыми они сталкиваются при подготовке базовых документов соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее в Белоруссии опровергли сообщения об отправке военных в Курскую область.