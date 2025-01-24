Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии опровергли сообщения об отправке военных в Курскую область

Минобороны Белоруссии опровергло информацию об отправке солдат в Курскую область
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик опровергла сообщения о направлении белорусских военных в Курскую область. Ее слова приводит белорусский телеканал СТВ.

«Никаких решений о направлении на территорию Курской области Российской Федерации военнослужащих белорусской армии не принималось», — заявила она.

Таким образом в Минобороны республики прокомментировали распространившееся в сети фейковое письмо якобы Объединенного штаба ОДКБ министру обороны Белоруссии Виктору Хренину об отправке в Курскую область России «сводного отряда Вооруженных Сил Республики Беларусь для выполнения обязательств в рамках Союзного государства».

СТВ опубликовал фотографию поддельного документа, выразив мнение, что его распространение стало попыткой «взбаламутить информационное поле» в преддверии президентских выборов в Белоруссии.

Ранее украинский солдат рассказал, как попал в плен к ВС РФ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами