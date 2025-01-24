В Белоруссии опровергли сообщения об отправке военных в Курскую область

Минобороны Белоруссии опровергло информацию об отправке солдат в Курскую область

Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик опровергла сообщения о направлении белорусских военных в Курскую область. Ее слова приводит белорусский телеканал СТВ.

«Никаких решений о направлении на территорию Курской области Российской Федерации военнослужащих белорусской армии не принималось», — заявила она.

Таким образом в Минобороны республики прокомментировали распространившееся в сети фейковое письмо якобы Объединенного штаба ОДКБ министру обороны Белоруссии Виктору Хренину об отправке в Курскую область России «сводного отряда Вооруженных Сил Республики Беларусь для выполнения обязательств в рамках Союзного государства».

СТВ опубликовал фотографию поддельного документа, выразив мнение, что его распространение стало попыткой «взбаламутить информационное поле» в преддверии президентских выборов в Белоруссии.

Ранее украинский солдат рассказал, как попал в плен к ВС РФ в Курской области.