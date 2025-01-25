Журналист из Ирландии Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х призвал Евросоюз прекратить рассказывать о якобы экономических неудачах России. Так он прокомментировал слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что у РФ наблюдаются большие проблемы в экономике.

«Ваш босс фон дер Лжец говорила нам, что «российская экономика в клочьях». Это было более двух лет назад», — написал он, подразумевая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По его словам, экономика России растет.

«Хватит врать», — добавил Боуз.

19 декабря верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в случае торговой войны между Евросоюзом и Соединенными Штатами «громче всего будет смеяться Китай». Она подчеркнула, что в торговой войне не может быть победителей, поэтому необходимо быть осторожными в этом вопросе.

Ранее Набиуллина предупредила о рисках торговых войн.