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Набиуллина предупредила о рисках торговых войн

Набиуллина: возросли риски торговых войн
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В мировой экономике возросли риски торговых войн. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, ее слова приводит ТАСС.

«Несколько возросли риски торговых войн и большего охлаждения мировой экономики», — заявила Набиуллина.

19 декабря верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в случае торговой войны между Евросоюзом и Соединенными Штатами «громче всего будет смеяться Китай». Она подчеркнула, что в торговой войне не может быть победителей, поэтому необходимо быть осторожными в этом вопросе.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков до этого заявил, что с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа американская сторона начнет применять протекционистские меры для защиты своей экономики. Эксперт отметил, что страны должны будут нарастить объемы экспорта и прибегнуть к ослаблению национальной валюты, чтобы поддержать конкурентоспособность.

Ранее стало известно, как Трамп «застал врасплох» Китай.

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