Катар продолжит посредничество между РФ и Украиной для возвращения детей в семьи

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудил в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о посреднических усилиях Дохи по возвращению российских и украинских детей, разлученных с родственниками в результате боевых действий. Об этом говорится в заявлении на странице внешнеполитического ведомства эмирата в соцсети X.

В публикации говорится, что во время телефонного разговора были рассмотрены вопросы посредничества и сотрудничества между двумя странами. Кроме того, были проанализированы последние события конфликта между Россией и Украиной, а также усилия Катара в рамках посредничества по возвращению детей в семьи.

Переговоры состоялись 25 января. По данным пресс-службы российского внешнеполитического ведомства, в ходе разговора главы МИД обсудили вопросы развития отношений России и Катара. В частности, министры затронули тему расширения сотрудничества Москвы и Дохи, а также график двусторонних контактов, отметили в российском министерстве.

Ранее на Украине сообщили о договоренности по системным обменам пленными с Россией.