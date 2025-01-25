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Западный журналист заявил, что Зеленский останется в истории как картонная фигура

Ирландский журналист Боуз: Зеленский останется в истории как картонная фигура
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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю не как разрушитель свой страны, а как простая марионетка Запада. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х

«Зеленский будет запомнен не как инициатор падения Украины», — сказал Боуз.

Он добавил, что о Зеленском будут говорить как о «картонной фигуре», которая находилась под контролем тех, кто действовал из тени.

«Это еще более печальная роль», — подытожил ирландский журналист.

23 января Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского за высказывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе о необходимости размещения иностранных войск на Украине. Как отметил журналист украинский лидер «знает, что все кончено».

По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, Зеленский начал говорить о возможности мирной сделки, чтобы скрыть военные провалы.

Ранее на Украине заявили, что Трамп хочет оборвать связь с Киевом.

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