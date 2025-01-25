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В МИД увидели риски из-за применения новых технологий

МИД: риски открытого противостояния из-за ошибки в ИКТ неприемлемо высоки
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что риски открытого противостояния из-за ошибки в применении информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) очень высоки. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ИКТ свойственны трансграничность, анонимность и уязвимость.

«Риски открытого противостояния из-за той или иной ошибки в результате применения ИКТ, включая человеческий фактор, неприемлемо высокий», — отметил он.

Он добавил, что технологии искусственного интеллекта открывают сферу для различного рода манипуляций.

Дипломат отметил, что противостоять этим рискам можно только благодаря международному сотрудничеству.

Также Люкманов рассказал, что россиянам нужно проявлять повышенную бдительность в отношении любой информации, поступающей им на телефон.

Ранее в МИД назвали главную проблему в борьбе с мошенниками.

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