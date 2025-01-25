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Делегацию США пригласили посетить Крым

Глава парламента Крыма Константинов: полуостров готов принять делегацию США
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Крым готов принять официальную делегацию из США в рамках ознакомительного визита. Об этом РИА Новости заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Мы им напомним, кем мы были, и покажем, кем стали, как у нас сохраняется культура, история, русский язык, в то время как на Украине уничтожают памятники Великой Отечественной войны, религию и все русское. Пусть смотрят, сравнивают», — сказал глава парламента.

Константинов добавил, что в рамках визита представители США смогут лично пообщаться с жителями Крыма. По его словам, это поможет им убедиться в неизменности их выбора.

12 января депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что, если президент США Дональд Трамп признает Крым российским, то это станет логичным развитием его позиции. Парламентарий добавил, что украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, будет пытаться продлить конфликт, так как мир ему не нужен.

Ранее в Крыму оценили позицию Трампа по бывшим территориям Украины.

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