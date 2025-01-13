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В Крыму оценили позицию Трампа по бывшим территориям Украины

Глава крымской миссии Смирнов: слова Трампа о новых регионах заслуживают внимания
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности вытеснения России с бывших территорий Украины является последовательной и заслуживающей внимания. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Позиция избранного президента США Дональда Трампа, озвученная его советником Уолцем, заслуживает особого внимания и является последовательной относительно более ранних высказываний Трампа по украинскому конфликту», — сказал Смирнов.

По его словам, прекращение огня на Украине не должно стать временной мерой, которая позволит Киеву и странам Запада перегруппироваться для продолжения боевых действий против России. Смирнов счел внеблоковый статус, «денацификацию и демилитаризацию» самыми надежными гарантиями достижения мира на континенте.

«Что касается российского статуса Крыма, регионов Новороссии и Донбасса, то эта тема не может быть предметом торга, потому что жители этих регионов единогласно высказались за воссоединение с Россией на всенародных референдумах», — подчеркнул он.

12 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент Штатов понимает и признает, что Украина даже при поддержке союзников не сможет добиться ухода российских войск со всей своей территории, включая Крым.

По его мнению, в настоящее время это признает весь мир, поэтому пришла пора «двигаться вперед», чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева.

Ранее в Госдуме назвали логичным продолжением позиции Трампа признание Крыма российским.

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