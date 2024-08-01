Генсек правительства Японии впал в ступор после вопроса о Курильских островах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси не смог сразу ответить на вопрос журналистов о том, как власти относятся к идее возобновить посещение могил предков бывшими жителями Курильских островов. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в ходе пресс-конференции чиновника 1 августа. Один из корреспондентов попросил его прокомментировать недавнюю поездку члена верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки в РФ. Во время визита законодатель призвал российскую сторону возобновить посещения могил предков японскими гражданами, которые раньше жили на Курильских островах.

Однако после того, как вопрос был задан, Хаяси замялся. Генсек правительства Японии молчал около минуты и смотрел в сторону. Впоследствии оказалось, что он ждал от помощников распечатку с ответом.

«Прежде всего, я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях (Курильских островах — «Газета.Ru»), то правительство придает этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений», — сказал чиновник.

Он добавил, что люди старшего возраста действительно желают возобновления данной практики. В связи с этим Токио продолжает прилагать усилия, чтобы убедить Москву в необходимость реализовать инициативу.

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