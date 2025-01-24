Лавров высказался о мирном договоре России и Японии

Лавров: диалог о мирном договоре между РФ и Японией пока невозможен

В настоящее время российские власти не видят возможности для переговоров о мирном договоре с Японией из-за недружественной политики Токио, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ответ министра на соответствующий вопрос журналиста опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«С начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии выбрало откровенно недружественный курс в отношении России <...>. В такой обстановке не видим никакой возможности вести с Токио имевший место ранее диалог», — объяснил руководитель МИД.

24 января премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на натянутые отношения двух стран.

При этом он подчеркнул, что заключение договора будет возможно только после разрешения территориального спора. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио, в свою очередь, требует вернуть острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ранее генсек правительства Японии впал в ступор перед журналистами после вопроса о Курильских островах.