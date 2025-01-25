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В Словакии собираются выдворить иностранных инструкторов из страны

Фицо сообщил о подготовке выдворения из Словакии иностранных инструкторов
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Словакии готовятся выдворить иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки в стране. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

«В ближайшие дни мы готовим выдворение», — подчеркнул он.

Фицо призвал жителей страны не поддаваться «на зверства, которые организовывают оппозиция и неправительственные организации».

Накануне Aktuality писало, что в 30 городах Словакии прошли акции протеста против правительства премьера Фицо. В стране на митинги вышли около 100 тысяч человек, наибольшее количество граждан собралось в Братиславе. По подсчетам организаторов, в столице митинговали до 60 тысяч человек. Участники акции призывали к отставке премьер-министра «ради будущего Словакии». По данным издания, митинги прошли мирно.

22 января Фицо заявил, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов», целью которых является свержение власти. По его словам, в ходе антиправительственных акций могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания. Также участники протестов могут попытаться оккупировать их, чтобы помешать работе государственных органов, добавил премьер Словакии.

Ранее политолог оценил вероятность госпереворота в Словакии.

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