Фицо считает, что Украина стоит за кибератакой на страховую компанию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на вину украинских хакеров в кибератаке на крупнейшую страховую компанию в сфере здравоохранения VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa). Об этом Фицо заявил журналистам, передает ТАСС.

«Это пример того, как ликвидируются непослушные правительства. Правительства, которые имеют на некоторые вещи другой взгляд. Правительства, у которых нет проблем с тем, чтобы сказать украинскому президенту, что не позволят себя шантажировать и что готовы принять взаимные меры», — заявил Фицо.

До этого словацкое издание Aktuality сообщило о том, что в 30 городах Словакии прошли акции протеста против правительства премьер-министра Роберта Фицо.

22 января Фицо заявил, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов», целью которых является свержение власти. По его словам, в ходе антиправительственных акций могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания. Также участники протестов могут попытаться оккупировать их, чтобы помешать работе государственных органов, добавил премьер Словакии.

Ранее политолог оценил вероятность госпереворота в Словакии.